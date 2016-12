Zak Brown sobre el interés de Mercedes: "Alonso no está disponible"

Zak Brown no quiere perder a Fernando Alonso de McLaren / Foto Cortesía

Fórmula 1

Jueves 8| 5:28 pm





Luis Ramírez Alonzo / @luiseralonzo_18

El rumor del posible fichaje de Fernando Alonso a Mercedes para la próxima temporada se mantiene encendido, aunque el nuevo director ejecutivo de McLaren, Zak Brown, cerró la posibilidad de un traspaso del español.

El jefe de la escudería británica tiene en sus filas a uno de los mejores pilotos de la actualidad y no quiere vendérselo a las Flechas de Plata, que mantienen su hegemonía en la Fórmula 1 desde 2014, por lo que aclaró que no habrá alguna posibilidad de salida del asturiano.

“Tenemos un contrato con Fernando y él está muy bien con nosotros, y cada vez somos más competitivos, así que supongo que por desgracia para Mercedes, Alonso no está disponible”, aseguró el estadounidense para el Sports Business Daily Global.

Las nuevas reglas que entrarán en vigor en 2017 será un cambio para todos los equipos y fanáticos del automovilismo y una nueva rivalidad entre Alonso y Hamilton le darían otro ingrediente a la venidera temporada.

Brown no escuchará ningún ofrecimiento que hagan los de Barckley por hacerse con los servicios del bicampeón y el máximo responsable de McLaren deberá hablar con el español sobre el actual rumor. “No he hablado con él específicamente sobre esto, no hay necesidad porque todos estamos comprometidos el uno con el otro para 2017”, finalizó.

Con información de LaF1