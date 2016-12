Rosberg: "Quería dejarlo ahora, llegué al Monte Everest"

Fórmula 1

Estoy satisfecho por mi carrera, conseguí todo lo que quería desde cuando era pequeño"

El campeón del mundo de Fórmula 1, el alemán Nico Rosberg, aseguró que decidió retirarse de las carreras en este momento porque logró todo lo que quería y porque siente que con su triunfo mundial llegó "al Monte Everest".

Rosberg, de 31 años, agradeció a sus aficionados por haberle apoyado en estos años y aseguró que ahora tiene planeado empezar "nuevos proyectos", en declaraciones recogidas por los medios italianos.

"Estoy satisfecho por mi carrera, conseguí todo lo que quería desde cuando era pequeño, gané muchas carreras, me siento muy bien. Quería dejarlo ahora, llegué al Monte Everest, estoy en la cumbre en este momento", afirmó.

El alemán, que ganó el título mundial el pasado 27 de noviembre en Abu Dabi, informó de que su intención es pasar más tiempo con su familia para lanzarse luego a por nuevos retos.

"Primero pensaré en la familia, porque no la vi mucho este año. Pero luego en unas semanas o unos meses empezaré nuevos proyectos. Será divertido empezar nuevas cosas", declaró.

Preguntado sobre si tiene un piloto favorito para que sea su sucesor en la monoplaza Mercedes, Rosberg solo contestó que espera que sea un "buen piloto, uno que luche bien y nada más".

Finalmente, el campeón del mundo se mostró agradecido con todos los que le apoyaron a lo largo de su carrera.

"Lo que pido es que se mire atrás, han sido años muy buenos. He luchado mucho, he ganado mucho. Os agradezco el apoyo que he recibido en estos años", aseguró.EFE