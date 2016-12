Nico Rosberg se retira de la Fórmula Uno tras conquistar el título

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Nico Rosberg piloto alemán que viene de conquistar su primer título con la escudería Mercedes, anunció a través de su cuenta oficial en twitter que se retira de la Fórmula Uno.

El teutón posteó en su cuenta una carta donde explica los motivos por los cuales da un paso al costado en la máxima categoría del automovilismo mundial.

“Desde hace 25 años que empecé en esto del automovilismo y mi único sueño era convertirme en campeón de la Fórmula 1” empieza escribiendo Rosberg.

El campeón del mundo indicó que esta temporada fue muy dura “empujé como loco en todas las áreas después de las decepciones de los últimos dos años. Eso alimentó mi motivación para experimentar niveles que no había experimentado antes”.

“Lo único que hace que esta decisión sea difícil es porque estoy poniendo a mi equipo, mi familia de carrera en una situación apretada (…) El domingo por la mañana en Abu Dhabi sabía que sería mi última carrera y esa sensación despejó mi mente antes de empezar”, posteó el alemán de 31 años.

Rosberg finalizó diciendo que va a disfrutar el momento y reflexionar sobre la temporada que tuvo con Mercedes, además de vivir la experiencia que le dejó ganar un título en la máxima categoría del automovilismo mundial.

