Hamilton: "He hecho todo lo que he podido y he disfrutado"

Fórmula 1

Domingo 27| 1:54 pm





AS.Com

Lo intentó todo Lewis Hamilton en la última carrera para quitarle el título a Nico Rosberg, pero no pudo conseguirlo. "Sólo quiero agradecer al equipo y mi familia y felicitar a Nico (Rosberg), el nuevo campeón del mundo", decía tras la carrera.

Hamilton sólo podía ganar la carrera y esperar a que Nico no hiciera podio, pero por más que intentó taponar para que Verstappen y Vettel llegaran y se lo pusieran difícil a Rosberg, el alemán aguantó. "He hecho todo lo que he podido y es todo lo que puedo pedir. He disfrutado mucho esta noche, lo celebraré con el equipo. He tenido algunos problemas este año y por eso he tenido este final".

Lee la nota completa en el Diario AS