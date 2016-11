Hamilton ofrecerá homenaje a Aki Hintsa

Fórmula 1

Redacción meridiano

El británico Lewis Hamilton aprovechará el Gran Premio de Abu Dhabi en el que estará jugándose el título Mundial de la temporada 2016 para brindar un sentido homenaje y recordar la figura de Aki Hintsa, ex médico de la escudería McLaren, quién falleció recientemente tras perder una dura lucha contra el cáncer.

Aki Hintsa y Hamilton coincidieron durante el siclo que el piloto cumplió con McLaren, el ex médico desempeñó una tarea fundamental con el británico para mejorar el rendimiento del piloto.

All at McLaren are very saddened to hear that friend of McLaren & former team doctor Dr Aki Hintsa has passed away: https://t.co/fYAw9yrcSy pic.twitter.com/hEJex7u0gy

— McLaren (@McLarenF1) 16 de noviembre de 2016

