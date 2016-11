Rosberg ve el fin de semana final "como uno normal"

Fórmula 1

El alemán Nico Rosberg (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno con doce puntos de ventaja sobre su compañero británico Lewis Hamilton, dijo tras la primera jornada de entrenamientos que "lo mejor" para él es ver la carrera "como un fin de semana normal".

"Me siento muy bien, es una situación muy especial, me gusta verlo como un fin de semana normal, es la mejor manera para mí de hacer una buena actuación", declaró Rosberg, que podría ganar su primer campeonato del mundo si es uno de los tres primeros de la carrera del domingo, independientemente de lo que haga su compañero.

Rosberg, que fue segundo en las dos sesiones de entrenamientos por detrás de Hamilton, salió con sensaciones positivas de las prácticas de este viernes.

"Bastante bien, me gusta la puesta a punto del coche. Estuvimos muy cerca de Lewis a una vuelta y para la carrera bastante bien. Tenemos buen coche, me gusta el circuito, tengo que hacer un buen trabajo por la noche para sacar el ritmo que me faltaba hoy", aseguró.

El piloto alemán dijo que estuvo "cerca" de su compañero, ya que en la segunda tanda se quedó a 79 milésimas del británico, y reconoció que los neumáticos requerirán "una puesta a punto diferente" por las bajas temperaturas de la noche en Abu Dabi, donde la carrera se disputa al atardecer.

"Sobre una vuelta los neumáticos ultrablandos van muy bien, para la carrera es diferente porque hace frío. Hay que hacer una puesta a punto especial por eso", finalizó. EFE