Pirelli dio a conocer los neumáticos para la temporada 2017

La temporada 2017 de la Fórmula 1 se acerca y Pirelli dio a conocer previo al último Gran Premio del calendario en el Circuito de Yas Marina, los neumáticos que se utilizarán en el próximo año y contarán con un tamaño diferente a los vistos en el presente campeonato.

Los compuestos tendrán un aumento del 25% de ancho. Las gomas traseras aumentarán de los 325 milímetros actuales y cambiarán a 405. Las ruedas delanteras serán de 305 milímetros en comparación a los 245 de la actualidad. Mientras que, el diámetro subirá y el tamaño de los mismos se mantendrá en 13 pulgadas.

El director de Pirelli, Paul Hembery, ofreció unas declaraciones en rueda de prensa y se mostró satisfecho por el trabajo hecho por Ferrari, Mercedes y Red Bull para crear los juegos. “Me gustaría dar las gracias a todas las escuderías que nos han permitido desarrollar nuestros nuevos neumáticos para resistir el año 2017”, comentó.

El ejecutivo explicó con más detalles los cambios que se verán en el próximo Mundial. “Hemos realizado muchos progresos desde que probamos los compuestos nuevos por primera vez a inicio del mes de agosto y estamos satisfechos con los resultados obtenidos por la mayoría de las especificaciones. El progreso aerodinámico de los coches del próximo año reducirá los tiempos por vuelta en unos cinco segundos aproximadamente en comparación con 2015 y unos tres segundos en comparación con los de esta temporada”, señaló.

“Los coches nuevos, que se estarán en la pista por primera vez en febrero, tendrán un aumento de carga aerodinámica de más del 20 por ciento, mucho más de lo que hemos visto con los coches del 2015 con los que hemos probado y este progreso continuará durante todo 2017”, finalizó.

En la presentación se pueden observar las cinco gomas que se utilizarán para piso seco y las tradicionales con condiciones de lluvia, así lo anunció Pirelli en su cuenta de Twitter.

