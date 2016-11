Alonso: "Estoy seguro de que en el futuro conseguiré mi tercer campeonato"

Fórmula 1

Jueves 24| 1:29 pm





El piloto español Fernando Alonso (McLaren-Honda), que esta semana mostró su interés en un vídeo por competir en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), afirmó este jueves, la víspera del Gran Premio de Abu Dabi, que está "comprometido al 100% con la Fórmula Uno" y que su primer objetivo es lograr su tercer título.



Durante un vídeo de homenaje Mark Webber hecho público esta semana, Alonso dijo que le apenaba que el piloto australiano abandonara el WEC antes de su llegada a dicho certamen.



Alonso, que tiene contrato con McLaren hasta finales de 2017, dijo al respecto en el circuito Yas Marina: "No es nada nuevo lo que decía en ese mensaje, pero ahora ha causado mucho revuelo".



"Estoy comprometido al 100% con la Fórmula Uno y con mi equipo para el año que viene. Y claro que en el futuro sería un reto atractivo, y es algo que me gustaría hacer. Para mí, las 24 Horas de Le Mans son muy atractivas", dijo Alonso en declaraciones que reproduce el portal Motorsport.



"Me gusta la categoría, me gustan los coches y, como digo, sería un buen desafío", abundó el bicampeón mundial sobre el WEC.



"Pero el futuro es el futuro, no sé si dos años, cinco años u once años. No lo sé todavía, pero no es algo nuevo. Lo primero que quiero hacer, y lo haré, será ganar un tercer campeonato del mundo de Fórmula Uno, y luego veremos", agregó./EFE