Hamilton y Rosberg definirán las cosas en el GP de Abu Dabi

El Campeonato del Mundo de Fórmula Uno termina este fin de semana con el Gran Premio de Abu Dabi, en cuyo circuito, el Yas Marina y bajo luz artificial, se dilucidará el duelo por el título entre los dos pilotos de Mercedes: el alemán Nico Rosberg, que alzaría el primero, y el británico Lewis Hamilton, que elevaría su cuenta a cuatro.



Nico Rosberg llega a Abu Dabi como líder y con doce puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton. El alemán llegó a disponer de un colchón de 33 puntos tras el Gran Premio de Japón, pero las tres victorias consecutivas del inglés en las tres últimas pruebas (Estados Unidos, México y Brasil) dejó la distancia en solo esa docena.



El germano, ganador el año pasado del Gran Premio de Abu Dabi, asegura que "no será diferente" su manera de afrontar la carrera más importante de su vida porque va a tener "que salir a por todas para conseguir un buen resultado", tal y cómo hace "en cada carrera".



De lograrlo el domingo, Nico Rosberg se convertiría en el tercer alemán, después de Michael Schumacher y de Sebastian Vettel, en conseguirlo.



Asimismo sería el segundo hijo de campeón que gana el título, al modo que lo hiciera el inglés Damon Hill, vástago del bicampeón Graham Hill. Nico emularía a su padre, Keke Rosberg, ganador del Mundial de 1982.



Lewis Hamilton llega a la última carrera del Mundial asegurando que no se "va a rendir" ya que "nunca sabes lo que puede pasar" en una carrera de este campeonato.



El británico, campeón del mundo en tres ocasiones y defensor del título, encara el fin de semana tal y cómo lo hace siempre, y afirma que quiere "ganar y darlo todo" para, pase lo que pase, "acabar la temporada en todo lo alto".



Lewis Hamilton, ganador este año de nueve carreras -al igual que Rosberg-, aspira a conseguir su cuarto Mundial, tras los logrados en 2008, 2014 y 2015, y de esta manera igualar a los dos tetracampeones: el francés Alain Prost y el alemán Sebastian Vettel.



Para evitar que Rosberg se ciña su primera corona, Hamilton necesita ante todo ganar en el Yas Marina y que el alemán no acabe entre los tres primeros. De acabar segundo, Hamilton precisa necesita acabar sexto o mejor. Si el británico acaba tercero, a su compañero le basta con terminar entre los ocho primeros.



Tras otro año de frustraciones al volante de un McLaren-Honda, el español Fernando Alonso afronta la última cita del año con la esperanza de acabar la temporada con un buen sabor de boca en la última carrera como compañero del británico Jenson Button, campeón del mundo en 2009 y que cederá su puesto a partir de 2017 al campeón la temporada pasada de las GP2 Series, el belga Stoffel Vandoorne.



"Para McLaren-Honda esta carrera marca el final de un año importante para el equipo y será la última vez que ruedo junto a mi compañero, (el británico) Jenson (Button). Ha sido un placer trabajar con él y le echaré de menos en el garaje, pero seguirá siendo una parte importante de los planes de McLaren-Honda", afirma Alonso.



El también español Carlos Sainz (Toro Rosso) tratará de puntuar por décima vez esta temporada y despedir el año de la mejor manera posible.



Será un gran premio pleno de despedidas. Tras catorce años en activo, la de Abu Dabi será la última carrera como piloto de Fórmula Uno del brasileño Felipe Massa, que hace dos semanas ya se despidió de sus compatriotas en Interlagos. Su asiento lo ocupará en 2017 el canadiense Lance Stroll.



El danés Kevin Magnussen se despide en Abu Dabi del equipo Renault, ya que en 2017 correrá al lado del francés Romain Grosjean en el equipo Haas, al que en el Yas Marina dirá adiós el mexicano Esteban Gutiérrez.



Asimismo será la última carrera con el equipo Force India del alemán Nico Hülkenberg, fichado para el año próximo por Renault. En 2017 será reemplazado por el francés Esteban Ocon, que, a su vez, deja Manor para pasar a ser el compañero del mexicano Sergio Pérez en Force India.



Será también la última carrera con la actual reglamentación del Mundial de Fórmula Uno, que vuelve a experimentar numerosos cambios desde el año que viene.



El Gran Premio de Abu Dabi se disputará entre el viernes y el sábado. El viernes serán los entrenamientos libres 1 y 2. Para el sábado está programada la tercera sesión libre y la de clasificación. La carrera se disputa el domingo./EFE