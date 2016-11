Button, ante ¿su última carrera?: "Estoy orgulloso de lo logrado"

Fórmula 1

Será su gran premio 305, pero no sabemos si será el último. De hecho, no lo sabe ni él. A partir del próximo año dejará de ser piloto titular de McLaren para seguir colaborando con el proyecto detrás de las cortinas, en el backstage, por eso Jenson Button se toma la cita final de Abu Dhabi como una despedida, aunque sea momentánea. Y sólo pide una cosa, no tener tantos problemas con la puesta a punto de su MP4-31 como en Interlagos: "Espero que no se repita lo de Brasil, donde me costó tener ritmo en la carrera".

Fuera de la pista, el británico vivirá rodeado de su entorno más próximo y con emoción el fin de semana. Aunque la posibilidad de volver a formar parte de la parrilla en un futuro no está descartada, esta cita será un antes y un después para él: "Estoy muy ilusionado y llevo así varias carreras. Marcará un capítulo muy importante en mi vida y tendré a muchos amigos y familiares a mi lado. Va a ser un fin de semana muy emotivo y espero que el apoyo de la afición, del equipo y de mi gente me ayude a darlo todo y a disfrutar".

"No es el final de mi carrera con McLaren, pero sí el inicio de una fase nueva muy interesante. Esta carrera representa la culminación de mucho trabajo, dedicación y pasión por un deporte que amo y estoy muy orgulloso de todo lo que he conseguido. Estoy con ganas de cerrar este capítulo de la mejor manera posible y comenzar uno nuevo con mucho entusiasmo. No puedo esperar a ver qué me depara el futuro", comenta Button mirando con cariño al pasado y con entusiasmo a lo que está por venir, el WEC quizá.

