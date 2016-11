"Schumacher y yo bajábamos la ladera con una botella de vodka"

Fórmula 1

Abu Dhabi será el último gran premio de F-1 para Felipe Massa y con motivo de su marcha, el piloto brasileño ha ofrecido una entrevista a la web oficial de la F-1 hablando de su carrera y sus compañeros de equipo. Entre todas sus respuestas, sorprende una en la que Massa recuerda sus momentos más divertidos y le vienen a la mente algunos con Schumacher. "Michael era muy divertido, la mayoría de cosas sucedían en los eventos de Ferrari en Madonna di Campiglio. Hacer donuts con los coches en la nieve, bajar por las laderas con una botella de vodka en el abrigo, para no tener frío...".

ParaFelipe no todos los compañeros de equipo son iguales ni se tiene el mismo tipo de relación. ¿El más peculiar? Para él Raikkonen: "Para ser honesto, trabajar con Kimi (Raikkonen) era a veces complicado porque no le apetece mucho hablar. A veces, un simple 'hola' o 'buenos días' es demasiado para él. Pero cógele en otra situación y es completamente distinto, no para de hablar y es divertido. Somos completamente distintos en todo, pero es honesto. Es un poco como con Valtteri (Bottas), aunque habla un poco más que Kimi es la misma mentalidad".

Y cuando le preguntan al brasileño por el compañero de box que más le conoce, vuelve a recurrir a Schumacher: "Michael en muchos sentidos era mi maestro. Claro, yo también quería estar delante de él, pero siempre lo miraba como un ídolo, algo así como 'Quiero ser como tú'. Probablemente él me miraba como un chico al que quería ayudar. Era una relación muy diferente a la que he tenido con otros compañeros de equipo. Tal vez por eso decidí anunciar mi retirada en Monza, ya que hay una historia unida a eso.

