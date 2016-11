Lewis Hamilton: "No puedo rendirme y no lo haré"

Fórmula 1

El piloto británico Lewis Hamilton ha declarado respecto a la última carrera del Mundial en Abu Dabi en la que se juega el título con su compañero de equipo, el alemán Nico Rosberg, que no se "va a rendir" ya que "nunca sabes lo que puede pasar".

El británico, campeón del mundo en tres ocasiones, afronta la última prueba con 12 puntos de desventaja respecto a Rosberg, y dice encarar el fin de semana "tal y cómo lo hace siempre", y afirma que quiere "ganar y darlo todo para acabar la temporada en todo lo alto".

Hamilton se ha desecho en elogios hacia su equipo: "pase lo que pase, estoy orgulloso de todos los que han formado parte de todo los éxitos que hemos conseguido estos años".

"Me siento muy fuerte en este fantástico coche que todo el mundo ha trabajado mucho en la fábrica para ofrecérnoslo. He conseguido 21 victorias en cuatro años con este equipo, que es una locura. Estoy muy agradecido de la gran oportunidad que estos chicos me han dado", declaró el británico.

Lewis Hamilton podría conseguir su cuarto Mundial, tras los logrados en 2008, 2014 y 2015, y de esta manera igualar al francés Alain Prost y al alemán Sebastian Vettel. EFE