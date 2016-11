Hamilton: "Grabo hasta las 3:00 y luego voy a la carrera y gano"

Warning: Missing argument 3 for stripAccents(), called in /var/www/html/noticiacompleta.php on line 317 and defined in /var/www/html/bda_datos_bda.php on line 139 Notice: Undefined variable: url_deporte in /var/www/html/bda_datos_bda.php on line 142 Fórmula 1

Miércoles 9| 11:22 pm





"No me importan lo que digan los expertos: 'Oh, está viajando y de fiesta'... luego voy y gano. No me digas lo que puedo hacer o no. Yo defino quién soy, no soy definido por lo que la gente siente. Podría estar en diez países diferentes en una semana, pero luego voy a la pista y arraso”. Lewis Hamilton se desahoga. El tricampeón del mundo ha mostrado su alma en una entrevista personal al periódico londinense 'City AM'. Y se guarda poco en el tintero: “Pilotar es lo que mejor hago, pero no es una gran parte de mí, hay mucho más que puedo ofrecer. No oculto las cosas para que otra gente se sienta cómoda. Ahora puedo dar el 100% en las carreras y todavía tengo energía para otras cosas. Me encanta la creatividad así que voy a exposiciones de arte, pases de moda, conciertos...".

Hamilton reconoce que su vida en la F1, y en general, dio un giro radical cuando abandonó McLaren para ir a Mercedes: “Para mí todo iba sobre las carreras. Sólo cuando dejé McLaren comencé a tomar mis propias decisiones. Estar allí fue como estar en el 'Show de Truman'. Estaba atado a una cuerda donde me elevaban y luego me bajaban. Debes ser así y comportarte de esta manera, me decían. Era lo que Ron Dennis decidía".

