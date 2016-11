Alonso: "La F1 era para héroes, ahora no necesitas gran talento"

Fórmula 1

Sólo Fernando Alonso conoce qué hará en un futuro próximo, y por más que le pregunten si su retirada está cercana, el asturiano no termina de compartirlo. Aunque hay algo que tiene seguro, si deja la F-1 no será porque se sienta mayor. "No lo veo igual que en otros deportes, en la F-1 la forma física no es tan relevante. Aquí todo gira alrededor de la máquina, del coche, así que no creo que haya un pico y luego comiences a bajar. Aquí es una línea de progresión normal y cada vez vas mejor. Si te retiras algún día no creo que sea porque eres más lento sino porque estás cansado. Cansado de viajar, de los medios de comunicación, cuando expones tu vida durante 20 años en periódicos y televisiones, tal vez quieras parar eso porque tu vida real está en el otro lado de la caja. Así que te retiras por eso, no porque vayas tres, cuatro décimas o medio segundo más lento que hace 20 años", confesó Alonso en una entrevista a la web F1i.com.

Desde fuera es fácil pensar que Alonso está cansado de no lograr buenos resultados, aunque él se empeña en repetir que la clave no es ganar sino divertirse: "No, no creo que ganar impida que te canses. Vimos con Schumacher, que tenía 37 años cuando se retiró por primera vez y seguía ganando, que estaba luchando conmigo por el Mundial hasta la última carrera en 2006 y decidió retirarse.

