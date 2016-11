Rosberg: "Quedan dos carreras y cualquier cosa puede pasar"

Fórmula 1

El piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula uno, recordó que "quedan dos carreras y cualquier cosa puede pasar en este deporte", ante el GP de Brasil, que se disputará el domingo próximo.



Para Rosberg, la última carrera, el GP de México, "no fue ideal" (quedó segundo, detrás de Lewis Hamilton). "Fui por la victoria, como siempre, pero Lewis fue un poco más rápido durante todo el fin de semana. A veces hay que aceptarlo".



El alemán afronta el GP de Brasil con optimismo: "No voy a cambiar mi actitud. Voy a seguir haciendo lo que me ayuda a rendir al máximo, que es salir en busca de la victoria siempre", asegura en un comunicado del equipo.



"Quedan todavía dos carreras y cualquier cosa puede pasar en este deporte, así que tengo que concentrarme en los factores que están bajo mi control. Me ha ido bien en Sao Paulo, es un circuito de los clásicos que suele deparar carreras emocionantes y estoy deseando ofrecer una gran batalla a los aficionados brasileños", concluyó./EFE