Hamilton: "Venir a Mercedes fue la mejor decisión de mi vida y trayectoria"

Fórmula 1

Jueves 3| 7:58 pm





Luis Ramirez Alonzo / @luiseralonzo_18

Desde que Lewis Hamilton se unió a Mercedes en 2013 logró la hegemonía actual de la Fórmula 1 al conseguir dos títulos de pilotos y lucha por el tercero consecutivo (cuarto de su carrera). El campeón no se arrepiente de la decisión de firmar con las Flechas de Plata.

El inglés ya dejó atrás algunas marcas de Ayrton Senna y ahora igualó las 51 victorias de Alain Prost, se convirtió junto al francés en los segundos mejores corredores con más triunfos en toda la historia de la categoría y le faltaría por alcanzar a Michael Schumacher.

Hamilton concedió una entrevista para Autosport en la que se mostró impresionado por estar a la altura del francés y tener como siguiente objetivo a “El Kaiser”. “Es algo muy surrealista. No parece que tenga 51 victorias, no sé por qué. Ha sido increíble el poder igualar a Prost. Consiguió 51 triunfos, y pensar que Michael tiene 91… es espectacular”, comentó.

Lewis no se arrepiente de la que según él ha sido la mejor decisión que tomó. “Fin de semana tras fin de semana el equipo y yo continuamos demostrando que era la elección correcta la de venir a Mercedes. Y, la mejor de mi vida y trayectoria”, destacó.

Quedan dos carreras por disputarse y la lucha por el título se mantiene a favor de Rosberg con 19 unidades y el británico sabe que solo necesita ganar para obtener su tercer trofeo consecutivo. “No estoy centrado en el campeonato. Estoy centrado en dar lo mejor de mí mismo en las dos carreras que quedan, porque se que si estoy en mi mejor estado de forma, las cosas van como en México. Sé que nunca he ganado en Brasil, pero no hay nada en particular como motivo”, finalizó.

Con información de Autosport