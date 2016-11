Wolff reprende a Verstappen: "No puedes golpear así al líder"

Fórmula 1

Toto Wolff, director ejecutivo de Mercedes F1, no aprueba la maniobra de salida de Max Verstappen. El holandés de Red Bull llegó pasado de frenada a la primera curva y golpeó rueda a rueda con Nico Rosberg, forzándole a abandonar la trazada y salvarse por el césped. "Creo que la penalización que recibió al final fue la consecuencia de todo su pilotaje. Si compites con el líder del campeonato a tres carreras del final, golpear en la rueda no es lo que debería suceder".

El responsable se explica con un elogio y una crítica para Max: "Es bueno cómo conduce Verstappen, es implacable y eso me gusta. Pero creo que el equipo le avisó por radio y le dijo, 'sé limpio con Nico'. Es exactamente lo que yo le habría dicho, que no haya toques de ruedas con el líder del campeonato a tres carreras del final". Porque Verstappen fue penalizado, pero no por su salida sino por no ceder la posición a Vettel después de haber acortado por fuera de los límites de la pista en las últimas vueltas.

