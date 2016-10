Vettel: "No entiendo por qué hacen un escándalo por esto"

Fórmula 1

Decían, en tiempos, que Ferrari había cambiado a Fernando Alonso. No sé, la verdad, tampoco le conocía mucho antes, pero siempre me ha parecido similar el asturiano. La presión era grande. Es cierto y en algún momento le superó. Pero no tanto como le está sucediendo a Sebastian Vettel. Ni mucho menos. Es que lo de Vettel es como si le hubieran metido en uno de esos programas de televisión que sale el antes y el después, eso de cambio radical o como se llamen. Porque de aquel muchacho que llegaba a los circuitos con su mochila y sus pantalones cortos vestido de Red Bull que incluso te servía agua detrás de la barra del hospitality, hemos pasado a este malhumorado señor de ceño fruncido que pasea por el paddock sin hacer caso a casi nadie.

Pero lo que es raro es su comportamiento por la radio, después de insultar a varios pilotos durante todo el año, se atrevió incluso con Alonso al decirle aquello de "idiota" durante los libres. El asturiano le respondió hablando de la frustración que debe tener. Pues bien, en México, después de mandar "a la mierda" y decir "que le den" al jefe de los comisarios, director de carrera y de seguridad de la FIA, Charlie Whiting, lo que dijo Vettel fue que "no sabéis la frustración que tengo que soportar".

Pero después de la carrera, después de subir a un podio en el que parecía un invitado de última hora en una fiesta que no es la suya se dirigió a la caseta de la FIA a hablar con Whiting, suponemos que le pediría disculpas, pero no lo sabemos porque cuando las cámaras de televisión fueron a preguntar reacciono así: "No entiendo porque montáis un escándalo y preguntáis esto. Está claro que lo que he dicho no ha sido correcto. Pero, en mi defensa diré que las emociones y la adrenalina estaban disparadas. No entiendo porque tratáis de arrinconarme y hacerme responder algo para luego darle otra vuelta. Por respeto he ido a hablar con él y le he comentado lo que hice. Creo que está al corriente, eso es todo". ¿Qué has hablado con Charlie, Seb? Respuesta: "No es asunto tuyo". Se imaginan que todo esto que hizo ayer Vettel lo hubiera hecho Alonso.

