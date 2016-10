Ricciardo: "Vettel no se merecía subir al podio en México"

Fórmula 1

Domingo 30| 7:20 pm





El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) dijo hoy que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) no merecía subir al podio del Gran Premio de México, después de que un castigo le hizo al holandés Max Verstappen (Red Bull) cederle el tercer lugar.

Ricciardo peleaba por el tercer lugar con Vettel y con Verstappen y un incidente en las últimas vueltas provocó que el holandés fuera penalizado por los comisarios con cinco segundos en su tiempo general.

El castigo llevó a Vettel al tercer lugar del Gran Premio de México, dominado por los monoplazas de Mercedes con el británico Lewis Hamilton y el alemán Nico Rosberg primero y segundo.

"Tuve la sensación de que Sebastian hizo eso de lo que todos se han quejado últimamente: moverse durante la frenada. Él está sonriendo ahora. Para mí no se merecía haber estado allí (en el podio) con ese movimiento que hizo", indico.

Ricciardo dijo que el cuarto lugar le ha dejado frustrado porque se sabía que el movimiento que hizo Max (Verstappen) había sido un poco cuestionable. "Estoy frustrado por eso. Sabemos que la maniobra de Max había sido cuestionable; es el mismo caso con Sebastian", declaró.

Señaló que Vettel se movió primero y "se podría decir que había ganado la partida y entonces fue un 'oh no, se movió tarde' y no me dejó espacio", dijo sobre el alcance que tuvieron cerca del final de la carrera. /EFE