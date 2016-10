Alonso: "Falta menos de un mes para acabar e irse de vacaciones"

Alonso estuvo disgustado de no haber sumado puntos en México / Foto AP

El español Fernando Alonso (McLaren), decimotercero en el Gran Premio de México, declaró tras una carrera en la que no pudo ser muy competitivo y tras una frustrante temporada, que "falta como un mes para acabar la temporada e irse de vacaciones".

"Intentaremos mejorar de cara a Brasil. Llevamos unas carreras en las que no hemos sido muy rápidos. Quedan dos carreras durillas", dijo Alonso, que añadió: "Falta un mes para acabar e irse de vacaciones".

Al hablar de un incidente con su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso) al principio de la prueba, Alonso dijo: "No me vio y me fui a la hierba a 300 por hora. Fue una maniobra extraña que comprometió mi carrera". "Si la primera vuelta hubiese sido normal, a lo mejor podría haber luchado por los puntos", agregó.

"Una vez fuera de los puntos da igual acabar el 12 o el 13. Lo cierto es que no hemos tenido ritmo en todo el fin de semana", dijo el bicampeón mundial, que agregó que la suya fue una carrera "aburrida ahí atrás". /EFE