Rosberg dice que primera línea de salida le da oportunidad de ganar en México

Fórmula 1

El alemán Nico Rosberg (Mercedes) dijo este sábado que pese a no lograr la 'pole' del Gran Premio de México, quedó relativamente contento porque la primera fila de salida le garantiza una buena oportunidad de ganar.



Rosberg logró terminar con el segundo mejor tiempo en la tercera clasificación, por detrás de su compañero, el británico Lewis Hamilton, quien arrancará en primer lugar en el Gran Premio de México que se correrá este domingo.



"Estoy relativamente contento", dijo Rosberg sobre su última vuelta sobre la pista del Hermanos Rodríguez, ya sobre el final de la calificación, que le permitió acercarse a 254 milésimas de Hamilton.



"No es la 'pole position', por supuesto, pero aun así me da una gran oportunidad para mañana", destacó el alemán, líder de la clasificación del campeonato mundial de pilotos con 331 puntos, 26 más que su compañero en Mercedes.



El piloto alemán dijo que en la temporada ya se ha visto al menos en un par de ocasiones que la primera posición no es "tan importante" y anticipó una carrera difícil en la que los Mercedes deberán estar atentos a los pilotos de Red Bull Racing. EFE