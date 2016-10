Hamilton se quedó con la "pole" en México

Fórmula 1

Sábado 29| 4:15 pm





El británico Lewis Hamilton arrancará desde el primer puesto de la formación de salida del Gran Premio de México de Fórmula Uno que se correrá en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Con la posición de privilegio, 59 de su carrera y décima de la temporada, Hamilton (1:18.704) se colocó en el primer puesto de la parrilla de salida con una ventaja de 254 milésimas sobre su compañero el alemán Nico Rosberg.

El líder de la temporada estuvo muy cerca de quedar fuera de la primera fila de la parrilla de salida y fue en el último instante cuando el alemán logró mejorar del cuarto al segundo lugar en la calificación final.

Rosberg arrancará este domingo con una oportunidad para proclamarse campeón mundial y para ello necesita ganar la prueba de México y esperar que Hamilton no logre terminar entre los diez mejores.

Después de tres sesiones de prácticas libres, la calificación de la prueba mexicana tuvo un cierre de alto octanaje cuando Hamilton y Rosberg salieron en los últimos minutos a asegurarse los dos primeros puestos, ante la presión que representó el buen rendimiento de los monoplazas de Red Bull Racing.

El holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, compañeros en Red Bull Racing, dominaron buena parte de la calificación hasta el cierre de la misma cuando se vieron superados y finalmente se quedaron con el tercer y cuarto puesto de salida.

El español Carlos Sainz (Toro Rosso) cumplió un buen desempeño en las dos primeras fases de calificación y el domingo saldrá en décimo lugar delante de su compatriota Fernando Alonso (McLaren), que no pudo pelear entre los diez mejores y se ubicó undécimo.

El alemán Nico Hülkenberg (Force India) logró acomodarse en la tercera fila de salida para la carrera con un buen incremento de rendimiento en la Q2 que fue la que le costó a Alonso la salida de los diez primeros.

El mexicano Sergio Pérez (Force India) no alcanzó a entrar en la tercera calificación (Q3) debido a que no tuvo su mejor día, como tampoco su compatriota Esteban Gutiérrez, que en la posición 17 no pudo superar la primera.

Gutiérrez (Haas) se quedó fuera apenas en la primera calificación luego de que su monoplaza, con neumáticos superblandos, se despistó y patinó sobre el pista, con lo que saldrá en la novena fila, junto al piloto ruso Daniil Kvyat (Toro Rosso). EFE