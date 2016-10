Felipe Massa: "Va ser muy triste si no tenemos brasileños en 2017"

Fórmula 1

Jueves 27| 6:57 pm





El piloto de la escudería Williams Felipe Massa consideró hoy que será "muy triste" si en la próxima temporada de Fórmula Uno no corre un piloto brasileño.



Massa, de 35 años, 14 de ellos en la Fórmula Uno, se despedirá de las pistas al final de la actual temporada. Su compatriota Felipe Nasr, de Sauber, aún tiene comprometida su permanencia en 2017.



"No sería bonito una Fórmula Uno sin brasileños", dijo a Efe.



Brasil es "un país que sigue el deporte motor y con una gran historia en Fórmula Uno", afirmó.



Massa siguió el rastro del mítico Ayrton Senna, que murió en un fuerte choque registrado en el Gran Premio de San Marino el 1 de mayo de 1994, y continuó la tradición de los brasileños en la máxima categoría.



"Casi siempre hemos tenido pilotos brasileños corriendo en Fórmula Uno, tenemos una historia muy grande en Brasil y espero que Felipe pueda continuar en un equipo más competitivo que el actual", comentó.



Calificó de "difícil" la pronta aparición de un piloto de nivel de en su país: "Vivimos un momento muy crítico (...), no tenemos un piloto que esté arrancando carrera".



Massa recordó que cuando él corría en todas las categorías previas a F1 "había pilotos brasileños ganando carreras y luchando por los títulos y ahora no tenemos más".



"No será fácil encontrar un piloto con el talento alto para arribar pronto a la Fórmula Uno y tenemos que esperar", añadió.



El brasileño, quien estará en la parrilla de salida del Gran Premio de México el próximo domingo, dijo que lo que más extrañará tras su retiro "será estar al mando de un volante de un F1 y sentir ese placer que provoca conducir la máquina más increíble del mundo".

EFE