Italia añora a Alonso y no ve la luz en el "desastre" de Ferrari

Hasta que no le vemos acercarse ahí, a la zona que pertenece y que nunca debió abandonar, y acaparar la atención de las cámaras en una lucha por posiciones destacadas, no nos damos cuenta realmente de lo que echamos de menos ver a Alonso dando espectáculo arriba. En Austin pudimos disfrutar de él como hacía tiempo que no hacíamos. Cierto que se encontró en un lugar privilegiado por los problemas de otros, el McLaren da para lo queda, pero la agresividad que mostró con Massa y Sainz encandiló a todos, incluso a los que le crucificaron…

Sí, también en Italia cayeron rendidos ante la evidencia, otra vez. Cuando dejó Ferrari en un ambiente demasiado cargado, fueron muchos los que le condenaron olvidando lo cerca que les llevó del título en dos ocasiones, pero viendo actuaciones como la de Texas, no pueden hacer más que añorarle. "Vimos una vez más lo mejor de Fernando, que está limitado por su McLaren. Hay muchos en Maranello que todavía lamentan su marcha", escribe ‘La Gazzetta dello Sport’ recogiendo el sentir de la Scuderia y sus tifosi.

Y es que, mirando el presente, los italianos no pueden ser nada optimistas con la salud del Cavallino Rampante. Mercedes y Red Bull son inalcanzables, les han apartado del podio y Vettel y Raikkonen se ven obligados a pelear sólo entre ellos. "El rendimiento no era malo, pero todavía está muy lejos de la parte superior con un coche que ya no está garantizado", dice el mismo diario italiano sobre Sebastian, y en el ‘Corriere dello Sport’ van un paso más allá en su análisis del GP de EEUU: "Desastre Rojo. La luz al final del túnel parece estar muy lejos".

