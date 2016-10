Rosberg: "No he ido a asegurar, he ido a tope hasta el final"

Fórmula 1

Domingo 23| 6:45 pm





"No, no he ido a asegurar, he ido a tope hasta el final", aseguró Rosberg en la ceremonia del podio, después de conservar 26 puntos de ventaja respecto a Hamilton, tras la victoria del británico y su segundo puesto de hoy.



"He perdido un poco en la salida, luego he conseguido recuperar, acabar en segunda posición, está bien. Quería ganar en América, la próxima vez será", comentó el piloto alemán respecto a la carrera.



En la rueda de prensa, Rosberg añadió que su salida no fue "suficiente" para llegar al interior y conservar el segundo puesto, que le fue arrebatado por el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull).



"Sabía que Ricciardo tenía más agarre con las ruedas superblandas. Después hubo una lucha con él y al final bien porque adelanté a Daniel con suerte. Luego puse gas para llegar hasta Lewis pero me faltaban ruedas", agregó el piloto alemán, que aprovechó un coche de seguridad virtual para cambiar las ruedas y adelantar al australiano.



"Me gusta pelear por el titulo, pero para mí lo importante es hacer las carreras lo mejor posible", finalizó Rosberg, que no quiso comentar sus opciones para hacerse con el Mundial en la próxima carrera en México. EFE