Alonso: "Estamos contentos con la carrera, pero nos falta bastante ritmo"

Fernando Alonso no queda tan satisfecho después de la carrera

Fórmula 1

Domingo 23| 5:47 pm





"Bien, contentos con la carrera, pero nos falta bastante ritmo. Íbamos conduciendo con poco agarre siempre y hay que recuperar las sensaciones de Malasia, donde parecía que íbamos más rápido que el grupo intermedio", explicó el piloto español tras la carrera en el circuito de Austin.



El bicampeón del mundo asturiano se mostró contento tras una carrera en la que pasó del séptimo al quinto lugar con dos adelantamientos en las últimas tres vueltas, al brasileño Felipe Massa (Williams) primero, y a su compatriota Carlos Sainz (Toro Rosso), después.



"Cuando Toro Rosso montó las ruedas bandas nos sorprendió porque sabíamos que iba a tener mucha degradación. Intentamos adelantar a Felipe y Carlos. Fue más difícil con Felipe, porque el Williams va mas rápido en rectas, a Carlos era más fácil adelantarle", explicó el ovetense.



Su maniobra para adelantar a Massa, que tuvo que salirse de la pista cuando ya le habían ganado la posición, fue declarada bajo investigación por los comisarios de carrera, algo que al asturiano no le preocupa.



"Veremos lo que dicen los comisarios, que tienen los datos. Yo me metí por el interior, estábamos rueda con rueda, no fui al límite. Espero que sea un incidente normal de carrera y veremos qué deciden los comisarios", finalizó Fernando Alonso. EFE