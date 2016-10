Rosberg: "En la primera curva se puede intentar algo, quiero ganar mañana"

Fórmula 1

El líder del Mundial de Fórmula Uno, el piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes), que saldrá mañana segundo en el Gran Premio de Estados Unidos, aseguró que en la primera curva se puede "intentar" un adelantamiento y declaró su intención de ir a ganar mañana, pese a su ventaja en el Mundial.



"En la primera curva se puede intentar algo. A mí me gustaría ganar la carrera mañana, salir más rápido que Lewis", declaró Rosberg tras la clasificación de hoy en referencia a su compañero, el inglés Lewis Hamilton, que hoy logró la 'pole' y con el que lucha por el Mundial, con ventaja de 33 puntos para el teutón.



Rosberg, que había logrado las últimas dos 'poles' en Austin pero nunca ha ganado, aseguró que no piensa en que le serviría con ser segundo tras Hamilton en las cuatro carreras que faltan para ganar el título.



"No pienso en estas cosas, me centro en la carrera de mañana, sería fantástico ganar el Gran Premio y es lo que quiero hacer, no hay más. Atacaré al máximo, iré a por todas", afirmó.



El piloto alemán reconoció que la salida es "difícil", con una primera curva cuesta arriba, ya que es "diferente" a la mayoría de circuitos, y tampoco quiso opinar sobre la debilidad en la salida de su compañero Hamilton esta temporada, donde ha perdido varias veces el primer lugar.



"No sé cómo estará su cabeza. yo estoy seguro y bien, tengo buen 'feeling', voy a intentar hacer algo para ganar", aseguró Rosberg, para quien la primera curva es "importante" pero no "la clave".



El piloto alemán también dijo que los pilotos de Red Bull están "siempre cerca" en los tiempos y que el australiano Daniel Ricciardo saldrá con neumáticos superblandos, lo que le dará previsiblemente más agarre y velocidad al principio, aunque también más desgaste.



"El superblando se va a romper rápido, en la salida dará ventaja de agarre, pero yo también he tenido salidas buenas esta carrera", finalizó Rosberg. EFE