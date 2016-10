Hamilton: "Si Rosberg gana el Mundial me lo tomaré como un hombre"

Fórmula 1

Jueves 20| 2:59 pm





El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes), segundo del Mundial de Fórmula Uno tras su compañero alemán Nico Rosberg, que le aventaja en 33 puntos, declaró hoy en la comparecencia de prensa oficial que si su compañero gana el título se lo tomará "como un hombre" y mirará "hacia adelante".



"¿Si gana Nico (Rosberg)? Me lo tomaré como un hombre. Fíjate en los campeonatos de otros años, unos gané y otros no. Quedan muchos puntos por ganar y creo que cualquier cosa es posible. Si gana Nico, miraré hacia adelante. Lo único que puedo hacer si gana Nico es pensar en el año que viene", respondió a preguntas de la prensa Hamilton, que suma 280 puntos por 313 de su compañero.



El tricampeón mundial británico (en 2008, 2014 y 2015) recordó que quedan cuatro carreras en la presente temporada y que va a trabajar "duro" para intentar tener carreras "más positivas" que las últimas, comenzando por este domingo en Austin, donde ha ganado en tres de las últimas cuatro carreras, las últimas dos consecutivas.



"Austin y América siempre me han ido bien, llevo aquí una semana y tengo muchas ganas de la carrera, en un trazado fantástico, un gran diseño. Es uno de los pocos circuitos nuevos que da posibilidad de adelantamiento a otros coches, algo muy complicado en otros trazados", añadió Hamilton, que destacó el "buen tiempo" que se espera, después del temporal que se vivió el año pasado en Austin.



El piloto británico también fue preguntado sobre las salidas de las carreras, su punto débil esta temporada, algo que él mismo reconoció y en lo que explicó que han estado trabajando las últimas dos semanas.



"Es algo que llevamos teniendo todo el año, hemos cambiado muchas cosas y hemos hecho mucho trabajo, más que en otras áreas. En la fábrica la semana pasada hemos trabajado durísimo, intentaremos hacerlo mejor, si no aquí en el que viene. Creo que estoy en mejor posición para la salida", dijo.



El piloto británico también explico que ha arrastrado una lesión muscular en un pie durante toda la temporada. "Llevo todo el año. El fisio me dijo que necesitaba muchos estiramientos. Necesitaba estar fresco, es la primera semana que siento el pie bien", dijo.



Respecto al Mundial de constructores sentenciado por Mercedes en el pasado Gran Premio de Japón, Hamilton recordó que cuando él cambió McLaren por Mercedes vaticinaron que no era una buena decisión.



"Cuando fui a Mercedes la gente decía que no era al lugar adecuado, pero yo sabía que iba en la buena dirección ahora y mira dónde hemos llegado", sentenció el británico, que ha logrado dos campeonatos de pilotos y tres de constructores con la factoría alemana. EFE