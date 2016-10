Brawn: "Me fui de Mercedes porque no confiaba en Lauda y Wolff"

Brawn no quiso seguir en Mercedes para no tener una guerra con Lauda ni Wolff / Foto AP

Redacción Meridiano

La repentina salida de Ross Brawn de Mercedes provocó que los expertos en el paddock se extrañaran de la decisión. El ingeniero dio a conocer la verdadera razón de dar un paso al costado en las Flechas de Plata.

Brawn inició el proyecto de los alemanes en 2010 hasta 2013, que con el paso de los años se convertirían en la escudería dominante de la Fórmula 1. Los de Barckley se han apoderado de los títulos de pilotos y constructores hasta la presente fecha.

El ex directivo ofreció unas declaraciones para el portal Motorsport, sobre su salida de la Fórmula 1. “Lo que pasó en Mercedes es que me impusieron a gente en la que no podía confiar. Nunca supe qué intentaban hacer. Niki me decía una cosa, pero luego escuchaba que había dicho otra cosa distinta”, comentó.

"Estaba trabajando con gente en la que no podía confiar. Me decepcionaron en su forma de afrontar las cosas. A principios de 2013 descubrí que Paddy Lowe había sido contratado. Stuttgart le había fichado. Cuando me dirigí a Toto y Niki para discutirlo, se acusaron mutuamente. Se señalaron el uno al otro", agregó.

Ross decidió dar un paso al costado y no ocasionar una pelea dentro de Mercedes por la disputa que tenían sus nuevos miembros. "Yo no podía confiar en esa gente, así que no veía futuro alguno a menos que quisiera ir a la guerra y eliminarlos. Nunca me había enfrentado a esa situación y quizá no tenía la pasión suficiente en el proyecto como para querer llevar la situación al siguiente nivel", explicó.

El ex director no entendió el paso que dieron Lauda y Wolff desde su llegada para tener el reconocimiento actual. "Una complicación en todo esto es que Toto y Niki se convirtieron en accionistas. Esa fue una decisión interesante por parte de Mercedes. Nunca la entendí. Ellos querían tener a una dirección comprometida y pienso que su punto de vista era que si eran accionistas tendrán más respeto en el equipo", finalizó.

