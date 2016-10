¿Rosberg o Hamilton? Así ven Coulthard y Hakkinen el Mundial

Los ex pilotos ven emocionante la recta final de la Fórmula 1 / Foto AFP

Fórmula 1

Domingo 16| 6:23 pm





AS.com

La ronda final del DTM congrega en Hockenheim a grandes personalidades del motor. También a expilotos históricos de la Fórmula 1, como Mika Hakkinen (bicampeón con McLaren) o David Coulthard (ex de Williams, McLaren y Red Bull". Y ambos han valorado el desenlace de la F1, con Rosberg y Hamilton disputándose un título que parece cada vez más cerca de Nico (tiene 33 puntos más que Lewis).

Así lo ve Coulthard: "Creo que Lewis ha sido un gran campeón en los últimos dos años. Pero las carreras deciden y Nico ha ganado nueve o diez, si gana el Mundial será fantástico para él, no creo que nadie pueda decir que no lo merece, se ha beneficiado de un gran equipo, pero todos en el equipo contribuyen para que eso suceda. Puede que a los aficionados de Ferrari no les guste, pero en la historia de este deporte un equipo tiene que estar por encima del resto para ser exitoso".

Para leer la nota completa ingresa en AS.com