Baldisserri: "Ferrari ya no es un equipo, sino un grupo de personas asustadas"

Ferrari no pasa por un buen momento en la presente temporada de la Fórmula 1 y el exingeniero de la Scudería, Luca Baldisserri, reconoce la tensión que se vive dentro de las fábricas de Maranello para encontrar una pronta solución al rendimiento del auto.

Los italianos se encuentran más lejos del campeonato de lo que esperaban y llevan nueve años desde que consiguieron la última corona de la mano de Kimi Räikkönen en 2007. Mientras que, de constructores el más reciente fue en 2008.

Luca Baldisserri ofreció unas declaraciones para el diario Corriere dello Sport sobre lo que ocurre dentro de Ferrari actualmente. “Ya no son un equipo, sino un grupo de personas asustadas. Allí adentro hay un clima de terror, los muchachos no inventan nada, no quieren decidir nada por temor a ser expulsados”, comentó

El exingeniero de la Scudería mencionó lo que debe hacer el equipo para salir de la actual sequía. “Ferrari debe encontrar una organización eficiente y estabilidad, además de tener la necesidad de que los pilotos no cometan errores. Entiendo que Sergio Marchionne quiera ganar de inmediato, pero la Fórmula 1 no funciona así: es difícil lograrlo en menos de tres años de trabajo”, finalizó.

