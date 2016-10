Rosberg: "Soy consciente de la ventaja, pero me centro en cada carrera"

Fórmula 1

Domingo 9| 8:38 am





El líder del Mundial de Fórmula Uno, el piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes), que ganó este domingo el Gran Premio de Japón y acrecentó su renta respecto a su compañero y rival británico Lewis Hamilton a 33 puntos, dijo que es "consciente de la ventaja" pero que se centra "en cada carrera".



"Soy consciente de los 33 puntos, pero me centro en cada carrera. Quedan muchas carreras por delante y a mantenerse trabajando", aseguró Rosberg en la rueda de prensa posterior a la carrera, en la que destacó la importancia de ganar "en un trazado legendario" como el de Suzuka, en el que nunca lo había conseguido.



El alemán destacó el buen equilibrio de su monoplaza y el control del ritmo y la distancia con el holandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo al final, y reiteró que 33 puntos aún no es diferencia suficiente con cuatro carreras por delante (que suponen 100 puntos como máximo para el ganador de las cuatro).



"Todavía queda mucho por delante, no tiene sentido cambiar el enfoque. Me quedo con lo que estoy haciendo, que está funcionando bien", afirmó Rosberg.



En la zona de entrevistas, Rosberg bromeó con haber logrado este año varias victorias en circuitos en los que nunca había ganado antes (Suzuka, Marina Bay, Spa Francorchamps). "Si continuamos así, me falta Austin y estaría bien", dijo.



El líder del Mundial admitió que su ventaja es amplia pero añadió que Hamilton va a "luchar" y elogió a su compañero.



"El problema es que la matemática no cuenta si Lewis es tu compañero. Él va a luchar, va a ser bonito empezando por el próximo fin de semana en Austin", señaló Rosberg.



El piloto alemán también se pronunció sobre el título de constructores ganado hoy definitivamente por Mercedes, el tercero consecutivo.



"Es fantástico ganar el Mundial de equipos, un trabajo increíble, otra vez. A falta de cuatro carreras, ganamos ya. Lo merecen, hacen un trabajo increíble", destacó sobre el título de constructores, algo que ya había hecho en la ceremonia del título.



"Enhorabuena a todos los compañeros del equipo, tenemos el tercer título, es algo que se merecen, increíble, hay que celebrarlo por todo lo alto. Gracias a todos", dijo Rosberg, que bromeó sobre el podio sobre que va a "asegurarse" de que el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) no gane más carreras, para que no les obligue a beber champán de su bota, como hizo hace una semana en Malasia. EFE