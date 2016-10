Rosberg no falla en su cita con la 'pole' en Suzuka

Fórmula 1

El líder del Mundial de Fórmula Uno, el piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes) no falló hoy en su cita con la 'pole position' del Gran Premio de Japón, donde ha sido el más rápido a una vuelta en las últimas tres ediciones, con su rival británico Lewis Hamilton segundo a apenas 13 milésimas.



Rosberg, que mantiene una enconada lucha con su compañero Hamilton por el Campeonato del Mundo, se volvió a apuntar una 'pole' para empatar el duelo de los sábados con su compañero -ocho cada uno en diecisiete pruebas este año, con solo un ganador en sábado no Mercedes, el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull)- y sumar el trigésimo sábado en cabeza de su carrera en la categoría reina del automovilismo.



El piloto de Wiesbaden, hijo del campeón del mundo en 1982, el finlandés Keke Rosberg, cumplió el ritual de los últimos tres Grandes Premios de Japón, en los cuales se ha colocado como el primero en la formación de salida.



Lo hizo desde la primera ronda (Q1), en la que tardó apenas dos minutos en establecer la primera diferencia y no llegó a utilizar los neumáticos blandos, aunque luego superó su registro el alemán Sebastian Vettel, que sí utilizó las ruedas más rápidas.



Con el compuesto más veloz ya puesto en su monoplaza, Rosberg le sacó hasta medio segundo en la Q2 a Hamilton, con un registro de 1:30.714, y en la ronda definitiva tuvo que apretar hasta el final para lograr el registro ganador, de 1:30.647.



No obstante, Nico tendrá que dar un paso más mañana en la carrera, ya que en las dos ediciones anteriores en las que logró la 'pole' en Suzuka luego fue segundo en la carrera ante la victoria de Hamilton. Precisamente por eso, el alemán mostró cautela tras el éxito de este sábado.



"La clasificación no lo es todo aquí, tengo que hacer buena carrera", recordó el piloto teutón, que se benefició el pasado fin de semana en Malasia de una rotura de motor de Hamilton para retener el liderazgo de la clasificación de pilotos.



En esos precedentes pensó Hamilton tras una clasificación en la que se quedó a apenas 13 milésimas de su compañero y en la que explicó que antes de la sesión cronometrada tuvo tantos cambios de ajustes en su monoplaza que lo describió como "un coche distinto".



"Trataré de hacer una salida limpia mañana e intentaré ponerme por delante, pero no es tan fácil", dijo Hamilton, consciente que el de Suzuka no es un circuito que permita excesivos adelantamientos, por lo que requerirá lanzarse a por todas en los 350 metros que separan la línea de salida con la primera curva.



Por detrás de los Mercedes se situaron los Ferrari, satisfechos por superar al equipo Red Bull que viene de un 'doblete' en Sepang, con el finlandés Kimi Raikkonen tercero seguido por el alemán Sebastian Vettel, que saldrá del séptimo lugar por los tres puestos de sanción que trae de Malasia.



Junto a Red Bull y los Force India, habituales entre las diez primeras plazas durante todo el campeonato, se colaron unos sorprendentes Haas, que ubicaron tanto al francés Romain Grosjean como al mexicano Esteban Gutiérrez, octavo y décimo respectivamente.



Para el piloto azteca se presenta una oportunidad fantástica para sumar el primer punto del campeonato, que se le ha resistido durante las dieciséis primeras carreras, con cinco undécimos puestos.



En el capítulo de decepciones ocupa un lugar destacado el equipo Williams, que arriesgó en la Q2 al no salir a marcar vuelta hasta los instantes finales y vio cómo sus dos pilotos se quedaban fuera de las diez primeras plazas. El finlandés Valtteri Bottas y el brasileño Felipe Massa serán undécimo y duodécimo, respectivamente.



Tampoco fue un buen día para el español Carlos Sainz (Toro Rosso) que acabó encuadrado en la séptima fila junto a su compañero, el ruso Daniil Kvyat, y que llegó a la clasificación sin apenas rodaje por problemas mecánicos en la tercera sesión libre y dificultades con una rueda atascada en la Q1



"Nos hemos complicado la vida con un problema eléctrico en los libres 3 que no nos ha permitido dar vueltas. Hemos llegado a la clasificación menos preparados, me ha tocado recuperar pero en Q1 hemos salido tarde porque se nos ha atascado una rueda. Muy decepcionado, había potencial para más que el 14", relataba Sainz.



Con una sensación similar concluyó el sábado Fernando Alonso, piloto del equipo McLaren-Honda que está en el circuito de 'casa' para el motorista japonés, pero que se tuvo que contentar con el decimoquinto puesto del asturiano y el decimoséptimo del británico Jenson Button.



"No hemos ido rápido en todo el fin de semana, no esperamos remontar mañana a no ser que haya lluvia o algo extraño", explicó Alonso, resignado al reconocer que el nuevo motor no les aporta potencia extra, aunque sí esperan que les dé más fiabilidad.



El circuito de Suzuka acogerá mañana en la carrera el enésimo duelo entre los dos Mercedes que se dilucidará en la primera curva y en las estrategias con los cambios de neumáticos. Siempre y cuando la lluvia no aparezca en carrera y baraje las cartas de todos los monoplazas.

