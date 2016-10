"Vettel no es la solución, debe ganarse el sueldo", dice Ferrari

Fórmula 1

Viernes 7| 6:43 pm





Poco a poco van considerando humano a Sebastian Vettel en Ferrari. La gran esperanza alemana ya es tan solo un piloto y se vuelve a hablar de los tiempos del gran Michael Schumacher y todo cuando en Italia se echa de menos a Fernando Alonso, alguien tabú entre la directiva roja.

Así respondió el jefe del equipo, Maurizio Arrivabene, cuando se le preguntó por la necesidad de renovar a Vettel con antelación, precisamente como se hacía con Fernando, para darle un empujón en un momento en que está siendo criticado: “No creo que se conquiste a la gente con renovaciones, hoy todo eso ha cambiado, la F1 es distinta y quien trabajase con Schumacher no podría trabajar necesariamente con Vettel, él solo tiene que centrarse en el coche. Es una persona que da mucho, se interesa por todo y debe seguir así, pero sobre todo centrarse en su trabajo principal. Hace lo que hace, no con espíritu polémico si no porque está integrado en la familia de Ferrari, lo que yo llamo el equipo Ferrari”. Pero insisten y sigue en su teoría: “Sebastian tiene ahora un contrato con nosotros, tenemos trabajo que hacer este año y también el año que viene, después veremos durante la temporada, todos tenemos metas, los tengo yo, los tiene el equipo, Vettel, los tenemos todos, por tanto es justo que todo el mundo, no importa quién sea, se gane su puesto y su sueldo”.

Eso sí, no le considera un problema: “Seb no es sin duda uno de los problemas, pero tampoco es una solución, es un hombre que es parte del equipo Ferrari.

Para más informaciónclick aquí: As.com