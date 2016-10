Red Bull no quiere soltar a Sainz

Fórmula 1

“Imposible amigo, imposible”. Encuentro a Nico Rosberg, ya de noche, en el paddock de Suzuka y me pregunta por Carlos Sainz. ¿Es cierto que se va a Renault? Le explico lo que sabemos, que sí, pero no, pero ¿quién sabe en el futuro? “Tiene una buena ‘luchada' ahí con Marko y los otros, eh”, me dice en su casi perfecto español. Sí, no lo tiene fácil, difícil eh Nico. “Imposible”, repite. Tres veces.

Y algo de razón, o mucha, tiene el líder del Mundial porque, aunque no están todos los puentes rotos apenas queda una cuerda para llegar a Renault, una marca oficial que confía y quiere al madrileño ya para la próxima temporada. Y no es el único equipo. El principal problema es que Carlos firmó un contrato de cinco años con Red Bull, en teoría los dos primeros con la escudería B y los restantes en el primer equipo. Pero no ha sido así y ahora se tendrá que quedar un año más en Toro Rosso. Cuando subieron a Max Verstappen a Red Bull, pronto bloquearon al español haciendo efectiva su opción sobre él para 2017. Porque ellos tienen que hacerlo año a año. Veremos qué sucede para 2018.

