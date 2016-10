"Otros campeones dicen cosas peores que 'motor de GP2"

Fórmula 1

Estaba nublado, costumbre nipona, pero era un día llamado a la esperanza. Y a veces sucede, que esos son los peores días. Salía duodécimo, pero en la salida como suele adelantó varias posiciones hasta llegar al noveno puesto. Pasaron las rectas y poco a poco le pasaban todos los que venían detrás, hasta que llegó a ser decimocuarto. Cuando vio como le adelantaba Marcus Ericsson con el Sauber ya no pudo más. Y explotó. ¿O no? O lo tenía preparado quizá, decirlo ahí, en ese momento, delante de gran parte de la gente que le paga, en su propia casa. Hay que tener… cierto valor. “Esto es vergonzoso, llevamos un motor de GP2, bramó Fernando Alonso. Ya entonces se quejó de que siempre le ponían los de la realización de FOM por las radios.

Y en una entrevista con AS a final de temporada persistía en su forma de ver aquel asunto: “Recuerdo aquello con sorpresa porque en la radio decimos cosas bastante peores que lo de Japón y no salen nunca afortunadamente, filtran los mensajes que creen más oportunos, en ese gran premio pusieron ese, pero ya te digo que no es nada nuevo, son momentos de frustración cuando luchas con otro piloto a tope”. Pero así respondió a esta pregunta, en la que reconocía que le vino bien que se escuchase para el mundo.

¿Lo dijo así y allí porque estaban los grandes jefes de Honda?: “Que fuera en Japón y estuviera allí toda la gente potente de Honda pues es bueno porque tenemos un problema que afrontar grande con la unidad de potencia, sabemos las soluciones, sabemos lo que hay que hacer, pero para eso necesitamos la implicación total de nuestro jefes al máximo nivel, necesitamos más presupuesto, más gente... una seria de cosas que es bueno que se den cuenta, aunque sea de manera dramática en algún momento de la temporada”. Así de sencillamente complicado, decir las cosas. Ahora, vuelve a Japón con un coche que parece haber solucionado la mayor parte de esos problemas y no volvería a decir lo de motor de GP2, entre otras cosas porque ya no hay razones, aunque sí se atreve a repetir que “queda mucho trabajo por hacer”.

