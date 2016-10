De la Rosa: "Alonso es el mejor piloto de todos los tiempos"

Fórmula 1

Su experiencia en F1 y su capacidad de análisis están fuera de toda, por eso gusta contar con sus opiniones. Pedro de la Rosa sigue comentando las carreras en televisión, lo hace en 'Movistar F1', y a partir de ahora las repasará en ‘El Larguero’ de la 'Cadena SER'. Sobre la de Malasia, además de dar culpable a Vettel en la salida, aunque considere "excesiva" su sanción para Japón, y de mojarse en la lucha por el título ("Puede pasar cualquier cosa, pero creo que va a ganar a Rosberg"), se muestra "muy optimista" con McLaren.

"Fernando iba muy fuerte con un McLaren al ataque, algo que no habíamos visto hasta ahora", analiza con esperanza el catalán después de la gran remontada de Alonso desde la última plaza, aunque no ve al equipo inglés progresando tanto como para ganar el título en 2017: "Va a más, pero que un equipo pase de luchar por la Q3 a llevarse el título es muy difícil, aunque va a luchar por podios, de eso no tengo duda". Y viendo como está ahora, de Honda dice que "se precipitó entrando el año pasado".

Dejando a un lado los equipos y pasando a hablar de pilotos, Pedro considera que "el mejor de todos los tiempos es Alonso". ¿Sus razones? "He trabajado con grandes pilotos, pero he visto las telemetrías y eso es la prueba del algodón. Comparar épocas es muy injusto, pero si me tengo que quedar con uno es con Alonso", expone, e incluye a alguien más en su nivel: "Ahora, él y Hamilton son dos intocables. A ver si Sainz, Verstappen, Ricciardo y demás pueden llegar a su nivel, pero ahora mismo ninguno".

Para más información click aquí: As.com