Hamilton: "Sensación estupenda, como la noche al día comparado con Singapur"

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), triple campeón mundial de Fórmula Uno, que saldrá desde la 'pole' este domingo en el Gran Premio de Malasia, declaró que la sensación es "estupenda" y que lo sucedido en Sepang es "como la noche al día" comparado a lo sucedido en Singapur, donde hace dos semanas cedió el liderato del Mundial a su compañero y rival alemán Nico Rosberg.

"Es una sensación estupenda. Estoy increíblemente agradecido por tener el coche donde está. Los chicos han hecho un gran trabajo para que nosotros hayamos podido lograr esta actuación este fin de semana", indicó Hamilton, de 31 años, que firmó la quincuagésima séptima 'pole' en Fórmula Uno y que este domingo arrancará por centésima vez desde la primera fila en la categoría reina del automovilismo.

"Poder sacarlo del coche es algo por los que estoy especialmente contento. Ha sido como la noche y el día en comparación con lo sucedido en Singapur", indicó Lewis, que este domingo buscará su victoria número 50 en F1.

"En realidad sólo me cuadraron un par de todas las vueltas que di ahí fuera", indicó Hamilton, a pesar de haber batido en dos ocasiones el récord de Sepang, pista que este año presenta un nuevo asfaltado.

"Sin embargo, hemos sumado muchos kilómetros y me sentí muy a gusto en el coche. De nuevo, quiero decir que los chicos en el garaje han hecho un sensacional trabajo, algo que llevan haciendo durante todo el año", manifestó Hamilton, con seis victorias, segundo en el Mundial, a ocho de los 273 puntos con los que lidera Rosberg.

"Mi última vuelta en calificación fue el primer bloqueo que tuve en todo el fin de semana en la primera curva, así que creo que aún hubiese podido mejorar mi tiempo", dijo.

"Es una pena que no lo haya podido lograr, pero aún así he logrado la 'pole' y tiene buena pinta para mañana", afirmó el excéntrico y espectacular piloto inglés.

"Llevo aquí desde el pasado sábado, así que me he podido preparar realmente bien y he sido muy rápido durante todo el fin de semana", indicó Hamilton.

"Es difícil predecir qué puede pasar en carrera, pero cuando estoy delante como he estado durante todo el fin de semana, normalmente me va bien los domingos. Así que espero que se mantenga esta tendencia", comentó el campeón inglés este sábado en el circuito de Sepang./ EFE