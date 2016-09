Button: "Nunca pensé que iba a disputar 300 Grandes Premios en Fórmula Uno"

Fórmula 1

Jueves 29| 8:14 am





El piloto británico de Fórmula Uno Jenson Button (McLaren-Honda), que disputará este fin de semana en el Gran Premio de Malasia su carrera número 300 en la máxima disciplina del automovilismo, dijo hoy que "nunca" había pensado que llegaría a pilotar tantas carreras cuando comenzó en este deporte.

"Nunca pensé que iba a pilotar tanto. Cuando empecé en el año 2000 mi padre me preguntaba si correría hasta los 30 años y le dije que no, ahora tengo 36 y comienzo mi Gran Premio número 300. Esto sin duda te atrapa y no te deja dedicarte a ora cosa", aseguró Button en la rueda de prensa de pilotos previa al Gran Premio de Malasia.

El piloto británico, campeón del mundo en 2009 con la escudería Brawn y compañero del bicampeón mundial español Fernando Alonso, describió su carrera como "un viaje con altos y bajos" en el que supo "disfrutar de los buenos momentos".

"He tenido una carrera muy emocionante", agregó el piloto británico, que la próxima temporada tendrá un papel institucional en McLaren y será sustituido por el belga Stoffel Vandoorme, aunque podría retornar en 2018 al monoplaza.

Button también comentó la actualidad del equipo McLaren-Honda, del que se especula que realizará varios cambios en el motor que podrían dar lugar a sanciones para sus pilotos, con el objetivo de tener todas las nuevas piezas en el Gran Premio de Japón, dentro de una semana en Suzuka.

"No nos gustaría tener sanciones en Suzuka porque es nuestra carrera en casa, así que aquí yo seguramente tenga esa sanción, no sé el otro coche", comentó el piloto británico./ EFE