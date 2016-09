Ricciardo: "Fue apretado; obviamente queríamos ganar, pero lo dimos todo"

Fórmula 1

Domingo 18| 4:55 pm





El australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), segundo el Gran Premio de Singapur, disputado este domingo en el circuito de Marina Bay, en cuyo tramo final inquietó seriamente al ganador, el alemán Nico Rosberg (Mercedes), declaró que la carrera fue apretada y que obviamente querían ganar, pero que no tiene objeción alguna porque lo dieron todo.

"Hoy fue apretado. Hicimos todo lo que pudimos y creo que fue una carrera casi perfecta. Lo único que la hubiese superado era haber adelantado a Nico en la salida", comentó Ricciardo, que es tercero en el Mundial, con 179 puntos, 94 menos que Rosberg.

"Después, a lo largo de la carrera, no estaba pensando qué pasaría cuando lo cogiera, sólo me centraba en intentar cogerlo y meterle presión", manifestó el simpático piloto de Perth, de 27 años.

"Sabía que su ingeniero de pista le había dicho por la radio que 'Ricciardo te está cogiendo, te saca dos segundos por vuelta'. No es algo agradable de escuchar. Así que sólo intentaba seguir tirando y mantener al público entretenido", comentó.

"Apreté duro al final con las superblandas y realmente intenté hacer algo, pero no fue suficiente", dijo Ricciardo, que en su primer año en Red Bull, en 2014, que coincidió con el primero de enorme dominio de Mercedes, fue el único que contestó la hegemonía de las 'flechas de plata' al lograr las tres victorias que luce en su palmarés.

"No me voy de aquí con pesar alguno. Obviamente, vinimos aquí a ganar y no lo hicimos, pero sentí que dejamos todo lo que teníamos en la pista", declaró Ricciardo. /EFE