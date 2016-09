Hamilton: "No creo que estemos en una mala posición"

Fórmula 1

El líder del mundial de Fórmula Uno, Lewis Hamilton (Mercedes), valoró positivamente el tercer puesto conseguido en la tanda de calificación del Gran Premio de Singapur, donde confía en plantar cara a su compañero de equipo Nico Rosberg, que se llevó la 'pole position'.

Pese a que en el circuito de Marina Bay los adelantamientos son complicados, Hamilton, que cuenta con una ventaja de dos puntos en la general con respecto a Rosberg, se mostró optimista con vistas a mañana.

"No he tenido la oportunidad de ver la tandas largas ya que ayer no pude completar los entrenamientos. No sé si Nico (Rosberg) hizo algo de rodaje, porque nuestros coches están reglados algo diferente. No creo que estemos en una mala posición, pero lo descubriremos mañana por primera vez", señaló.

Hamilton firmó el tercer mejor tiempo (1:43.288) en la tercera tanda de entrenamientos, siendo algo más de 100 milésimas más lento que Daniel Ricciardo (Red Bull), segundo, mientras que se quedó a 704 milésimas de su compañero de escudería.

A lo largo del fin de semana, el tres veces campeón del mundo se mostró algo impreciso en su conducción, especialmente en la curva siete del trazado asiático.

"La curva siete no es más difícil que el resto de curvas de este este circuito. Es uno de los dos o tres puntos de mayor frenada y tiene algún bache, pero nada más", analizó.

El británico saldrá mañana por detrás de su máximo rival en la lucha por el campeonato, que le ha ganado la partida en las dos últimas carreras, algo que espera revertir mañana.

"He estado a contrapié durante todo el año, así que no es realmente diferente aquí. Intentaré hacerlo lo mejor posible e intentar adelantar posiciones. Es un circuito en el que es difícil adelantar, pero pueden pasar muchas cosas en la carrera", puntualizó./ EFE