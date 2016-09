"Dejé la F-1 por miedo a morir"

Fórmula 1

Damon Hill disputó siete campeonatos completos de F-1 y pese a tener una larga trayectoria en el Mundial logró un título (1996), dos subcampeonatos (1994 y 1995) y un tercer puesto (1993). Se retiró en 1999 y hasta 17 años después no se ha conocido la verdadera razón de su adiós. "Sabía que había un accidente que me estaba esperando en alguna curva. Pensaba que iba a morir y por eso me retiré", afirma en su autobiografía 'Watching the Wheels' que acaba de ver la luz.

