Ecclestone y Ferrari estallan contra el presidente de Liberty

Al Gore le apodó Darth Vader y hace honor a tal apelativo con sus actuaciones. John Malone no se anda por las ramas. El magnate de la comunicación americana y presidente de Liberty Media, el reciente comprador de la Fórmula 1, no puede estar más acostumbrado a las negociaciones de alto nivel y no ha hecho más que apoyar un pie en el deporte y ya ha colisionado con dos de las figuras más importantes que se pasean por el paddock: Bernie Ecclestone y Sergio Marchionne.

El británico que lleva dirigiendo los hilos de la F1 casi 40 años dijo que Liberty le pidió que siguiera tres más para ayudar a Chase Carey, el que será el presidente del Mundial, en su nueva andadura, pero bien podría no quedarse ni uno más… Según cuenta el ‘Auto Bild’ alemán, en las primeras negociaciones que han tenido Ecclestone y Malone sobre el rumbo que tomará el campeonato han chocado tanto que Mr. E se ha planteado marcharse de su puesto cuando el GP de Abu Dhabi despida la temporada.

Pero a John no le ha bastado con enfrentarse a la cabeza más visible de la F1, también ha tenido una seria discusión con otro gallo, el presidente de Ferrari. En este caso, la colisión entre ambos se debe a que el americano quiere dejar a la Scuderia sin su bonus de prestigio en el reparto de beneficios que recibe por su antigüedad en el deporte y que está cifrado en 61’5 millones. Ante tal propuesta, Marchionne reaccionó enfadado y Malone le dijo: "Demándame, tengo tiempo y dinero".

