Grosjean: "Estoy decepcionado porque quiero ir a Ferrari"

Fórmula 1

Domingo 11| 7:30 pm





El debut de la escudería Haas en la Fórmula 1 podría calificarse de notable. Octavos en el Mundial de equipos con 28 puntos, Romain Grosjean aprovechó la incertidumbre de las primeras carreras para situar al equipo en la zona de puntos en tres de las primeras cuatro carreras.

Preguntado por su decisión de abandonar Lotus el año pasado y embarcarse en la aventura estadounidense, Grosjean ha asegurado en Autosport que preveía los problemas que en la actualidad está padeciendo Renault: "Sentí que Renault tendría este año los problemas que están teniendo, que sería muy difícil. Por otro lado, llegaba de un equipo americano a la Fórmula 1 y pensé que si yo pudiera estar ahí y tuviera éxito, iba a tener una repercusión enorme en EE.UU".

El piloto francés ha afirmado que sintió cierta desilusión cuando Ferrari confirmó la renovación de Kimi Raikkonen para 2017: "Ferrari elegirá el piloto que más les convenga, no importa si viene de Haas o en cualquier otro lugar. Sentí cierta decepción porque un día quiero ir a Ferrari. Pero por otro lado reflexioné: la continuidad de Raikkonen me da la oportunidad de probar el nuevo Haas. Si he sido el primer piloto en conseguir puntos para el equipo, podría ser el primero en estar en el podio y posiblemente ganar una carrera".

