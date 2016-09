Ecclestone venderá de la F1 a grupo de EE.UU

Fórmula 1

Miércoles 7| 5:57 pm





El jefe comercial de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, dijo el miércoles que negocia la venta de la serie más prestigiosa del automovilismo mundial a un conglomerado estadounidense de medios de comunicación.

En una entrevista con The Associated Press, Ecclestone indicó que conservará su cargo cuando la F1 empiece una nueva era como propiedad del grupo de televisión por cable Liberty Media, cuyo accionista mayoritario es el magnate estadounidense John Malone.

"Quizás me tome las cosas con calma después de dos o tres años", dijo Ecclestone, de 85 años.

Indicó que "probablemente nada" detenga la venta de la F1, cuyo accionista principal es el fondo de inversiones CVC Capital Partners, y agregó que sólo resta finiquitar algunos detalles del trato.

La inminente compra por parte de Malone, quien también es dueño de los Bravos de Atlanta del béisbol de Grandes Ligas, obligó a Ecclestone a cancelar un viaje a Singapur para el Gran Premio de la próxima semana.

"Me pidieron que me quede y no vaya a Singapur", dijo Ecclestone en una entrevista telefónica. "Hay muchas cosas nuevas que tenemos que hacer, ponerlos al día... estoy muy contento de que puedan venir y hacer cosas (por el deporte)".

Ecclestone se expresó optimista de que Liberty tiene los recursos, la experiencia y la visión moderna para fomentar el crecimiento de la F1, especialmente en Estados Unidos.

"Espero que hagan mucho, porque son estadounidenses y llevan mucho tiempo lidiando con la televisión en Estados Unidos", expresó. "Tienen acuerdos con muchos patrocinadores debido a sus cadenas de televisión y redes sociales, algo que nosotros no hemos hecho (tanto) en el pasado".

Chase Carey, subdirector de 21st Century Fox, asumiría el cargo de director de la F1.

El deporte regresó a Estados Unidos en 2012 después de cinco años de ausencia con una carrera en Austin.

"Llevo años tratando de hacer cosas en Estados Unidos, pero no he sido muy exitoso", dijo Ecclestone. "Tratamos, pero quizás hay gente que pueda hacerlo".

Sobre la supremacía de la serie NASCAR en el automovilismo estadounidense, Ecclestone indicó que "ellos son los que deben preocuparse".

CVC es el principal accionista de la F1, con el 35,5% de las acciones, seguido por el fondo de inversiones estadounidense Waddell & Reed, con poco más del 20%. Ecclestone es dueño del 5,3%, pero el Fondo Bambino de su familia tiene otro 8,5%. /AP