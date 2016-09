Vettel: "Hemos tenido buen ritmo, pero los Mercedes son más rápidos"

Fórmula 1

Domingo 4| 5:42 pm







Creo que hemos conseguido la mejor carrera, ha pasado mucho tiempo que no conseguíamos hacerlo así, ha habido mucho trabajo del equipo"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), tercero hoy en el Gran Premio de Italia, destacó el buen ritmo de su Ferrari pero admitió que los monoplazas de la escudería Mercedes son más rápidos.

"Hemos tenido buen ritmo, pero ellos son más rápidos. Al final se ha visto que el resultado estaba claro. Creo que ha sido un buen día para Ferrari, hemos tenido más apoyo aquí que el año pasado, esperemos que siga creciendo. Llevo dos podios en Monza, los dos con Ferrari, estoy orgulloso, aunque siempre quieres llegar al primer puesto del cajón", declaró el piloto alemán en rueda de prensa.

El piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull entre 2010 y 2013, analizó su estrategia a dos paradas, que no fue suficiente para lograr el segundo puesto o la victoria porque los Mercedes iban "más rápidos".

"Teníamos una estrategia diferentes que la de Mercedes, con gomas más frescas, más rápidos, pero no fue suficiente para ponerles en presión. Creo que hemos conseguido la mejor carrera, ha pasado mucho tiempo que no conseguíamos hacerlo así, ha habido mucho trabajo del equipo", dijo.

Respecto a la salida, Vettel la calificó como buena, con el bloqueo del británico Lewis Hamilton (Mercedes), aunque no ha conseguido adelantar al alemán Nico Rosberg

"Hemos hecho una buena salida, me he quedado un poco atascado al salir, pero luego he decidido ir entre medias. He ido rueda con rueda con Nico (Rosberg) pero en la frenada de la curva 1 esperaba que frenara antes y no lo ha hecho. En la curva 4 no estaba cerca para adelantarle", comentó. /EFE