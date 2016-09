Fernando Alonso: "Sería una sorpresa entrar en la Q3"

Fórmula 1

Viernes 2| 11:43 am







Sabemos que será un fin de semana difícil y la Q3 sería una sorpresa "

El piloto español de Fórmula Uno Fernando Alonso (McLaren-Honda) aseguró tras los primeros entrenamientos del Gran Premio de Italia que, pese a su séptimo puesto en los segundos libres de hoy, sería "una sorpresa" que llegara a la tercera ronda de clasificación (Q3) mañana.



"Seguimos teniendo los mismos objetivos, sabemos que será un fin de semana difícil y la Q3 sería una sorpresa si entramos en ella, incluso no sabemos si sería beneficioso o no, depende de cómo se comporten los (neumáticos) superblandos", explicó.



Fernando Alonso, dos veces campeón del mundo (2005 y 2006) restó trascendencia a ese séptimo lugar en los segundos ensayos de hoy. "Son entrenamientos, habrá que ver mañana (sábado), en la crono siempre solemos perder posiciones", dijo.



Fernando Alonso señaló que Monza es "un circuito único" con "velocidades muy altas" y reconoció que hoy lo ha pasado "bien" buscando los límites de su monoplaza.



"Hoy ha sido un buen día porque el coche respondía, aparte de unos problemas mecánicos en los primeros entrenamientos y con el embrague al principio del segundo. De cara al sábado total tranquilidad, un poco mejor de lo esperado", añadió Alonso, que advirtió ayer de que Monza es uno de los peores circuitos para las características del MP4-31 de McLaren-Honda.



El piloto de Oviedo dijo que sus problemas de fiabilidad están teniendo que ver más con "mala suerte" que con fallos en el diseño del coche.



"Hemos descubierto algún problema del motor de Spa, y fue un golpe que recibió el motor durante el viaje. No son problemas de diseño, sino pequeños infortunios. Tenemos que intentar que no nos pase y no vuelva a pasar", finalizó. EFE