Massa, el último brasileño que rozó la gloria en la F1 en 2008 (+Video)

El piloto brasileño Felipe Massa (Williams), que anunció hoy su retirada de la Fórmula Uno al final de esta temporada, es el último gran representante de su país en la máxima categoría del automovilismo, con once carreras ganadas en su palmarés y un subcampeonato mundial en 2008, perdido en la última vuelta ante el británico Lewis Hamilton.

Massa, cuya carrera comenzó en el Gran Premio de Australia de 2002, ha completado hasta el día de hoy 242 carreras, con once victorias, 16 'pole position' y 41 podios. Cerrará su periplo en la Fórmula Uno con una cifra redonda, 250 Grandes Premios cuando se llegue a Abu Dabi, el emirato donde concluirá la temporada.

"Mi carrera ha sido más larga de lo que nunca hubiera esperado y estoy orgulloso de todo lo que he conseguido. Es un gran honor terminarla en un equipo fantástico como Williams. Será emocionante terminarla con mi Gran Premio número 250 en mi carrera, en Abu Dabi", declaró el piloto brasileño en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por la jefa de la escudería, Claire Williams.

Con la retirada de Massa cierra su andadura el último eslabón de una estirpe de grandes pilotos brasileños, con campeones como Nelson Piquet (campeón mundial en 1981, 1983 y 1987) y Ayrton Senna (que logró los títulos en 1988, 1990 y 1991) y otros pilotos que, si bien no llegaron a festejar un título mundial, mantuvieron a su país en los podios, como Rubens Barrichello (once victorias y 68 podios) o él mismo, ambos muy vinculados a Ferrari.

'Felipinho' comenzó en el equipo Sauber Petronas, en el que compitió durante tres temporadas y compartió formación con pilotos como los alemanes Heinz-Harald Frentzen y Nick Heidfeld, el italiano Giancarlo Fisichella o el canadiense Jacques Villeneuve.

En 2005, Massa pasó a Ferrari, en el que fue compañero del siete veces campeón mundial alemán Michael Schumacher en su última temporada en la escudería italiana. Después compartió equipo con el finlandés Kimi Raikkonen entre 2007 y 2009, y con el español Fernando Alonso entre 2010 y 2013.

Tras ocho años en Ferrari, en 2014 el piloto brasileño salió de la escudería italiana para iniciar su etapa en Williams, en la que ha compartido las últimas tres campañas con el finlandés Valtteri Bottas.

La mejor etapa de Massa fue su andadura de ocho años en la escudería Ferrari, especialmente sus primeros tres años, cuando consiguió las once victorias que adornan su palmarés: dos en 2006, tres en 2007 y seis en 2008.

En ese último año, cuando compartía equipo con Raikkonen, llegó a disputar el Mundial hasta la última carrera, el Gran Premio de Brasil en el circuito José Carlos Pace de Interlagos, donde su victoria no fue suficiente para conseguir el triunfo, ya que el británico Lewis Hamilton (entonces en McLaren-Mercedes) logró adelantar en el último suspiro al alemán Timo Glock y obtener el quinto puesto que le permitía sumar los puntos para retener el Mundial.

"Sé ganar, pero también sé perder. Ha sido un día más de mi vida, del que voy a aprender mucho. Hoy todo ha ido perfecto, pero desafortunadamente no ha sido suficiente", confesó Massa ese 2 de noviembre en Sao Paulo, donde la hinchada brasileña vio cómo uno de los suyos se quedaba a un punto de la gloria (97 sumó Massa por los 98 de Hamilton).

En una carta remitida hoy a la web Motorsport, Massa confesó que su mayor decepción de aquel año no fue ese final agónico, ni siquiera cuando el motor del Ferrari reventó en el Gran Premio de Hungría dejándole sin una victoria amarrada.

"Recuerdo muy bien cuando supe lo que había pasado en el GP de Singapur de 2008 y me refiero al 'crashgate'. Si no hubiera habido ningún incidente probablemente habría ganado el Mundial y sé que no lo hice por razones que no tienen que ver con un error de pilotaje o un problema del equipo, así que es más difícil de aceptar", recordó Massa.

El brasileño hacía referencia a una maniobra del equipo Renault, cuyos dirigentes hicieron estrellarse al piloto Nelson Piquet Jr. para provocar un accidente y la salida del coche de seguridad. Esto abrió la puerta a la remontada del español Fernando Alonso, que ganó la carrera mientras Massa quedaba fuera de los puntos.

Piquet confesó meses después el caso a la Federación Internacional de Automovilismo, que expulsó al patrón de Renault Flavio Briatore y al estratega Pat Symonds, y eximió a Piquet y Alonso.

"En Brasil, al final de la temporada sabía que había hecho todo lo que podía. Gané la carrera y no tengo nada de lo que arrepentirme de lo que hice, eso me ayuda a aceptar la pérdida del título por un solo punto. Lo que pasó en Singapur lo supe mucho más tarde y me dolió mucho más", agregó Massa en su carta de despedida.

El piloto brasileño anunció su retirada en el mismo lugar en el que hizo lo mismo diez años antes el siete veces campeón mundial alemán Michael Schumacher. "El piloto que más influencia ha tenido en mi carrera", dijo en su despedida.

La retirada del heptacampeón mundial de Ferrari -aunque luego regresó para pilotar tres años más un Mercedes- fue lo que permitió a Massa continuar en la escudería del 'cavallino rampante' siete años más, aunque siempre perseguido por el estigma del segundo piloto, por detrás de Raikkonen primero y de Alonso, después.

Tras su anuncio, muchos pilotos han destacado su calidad como piloto y como persona. "Siempre es una sensación extraña cuando alguien se retira, y más cuando ha conseguido tanto y estuvo tan cerca de un Mundial (en 2008)", dijo el británico Jenson Button, que comenzó en la Fórmula Uno dos años antes que Massa, en 2000. /EFE

Así fue el final del GP de Brasil en 2008