Raikkonen: "No tengo problemas con Verstappen, pero lo de Spa no fue correcto"

Fórmula 1

Jueves 1| 5:42 pm







El accidente fue desafortunado y hay que mirar hacia adelante"

El finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari) dijo hoy en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia que la maniobra realizada por el holandés Max Verstappen (Red Bull) en el pasado Gran Premio de Bélgica no fue "correcta", aunque insistió en que no tiene problemas personales con él.

"Personalmente no tengo problemas con Max, creo que hace un gran trabajo, es rápido. No es algo personal, hay ciertas cosas que pienso que no fueron correctas. Son cosas que al final acaban siendo discusiones sin fin", dijo el finlandés, campeón del mundo en 2007, en la rueda de prensa de hoy.

Raikkonen se refería al incidente de la salida en Spa-Francorchamps, donde él y Verstappen se tocaron con el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) cuando el joven piloto de Red Bull apareció por el costado derecho de su monoplaza, en una maniobra criticada por ser demasiado agresiva, como alguna de las que realizó después el holandés durante la carrera.

Para Raikkonen, el accidente de Spa con su compañero Vettel fue "algo desafortunado", pero en el equipo italiano quieren pasar página. "Hay que mirar hacia adelante, estas cosas ocurren, la próxima vez. /EFE