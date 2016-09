Sebastian Vettel: "Ganar en Monza significaría mucho"

Fórmula 1

Queremos luchar por el título, pero no hemos sido competitivos"

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari), cuatro veces campeón del mundo, dijo que ganar en este Gran Premio de Italia significaría "mucho" para él, no solo por ser el circuito de casa para su escudería, sino porque fue donde venció su primera carrera en Fórmula Uno, en 2008 con Toro Rosso.

"Ganar aquí significaría mucho para mí, no solo por ser piloto de Ferrari, por los 'tifossi' (aficionados), también significa para mí porque es donde gané mi primera carrera. Tu primera victoria es algo que nunca olvidas", dijo Vettel en la rueda de prensa.

"Es verdad que he tenido suerte al poder ganar un par de veces más (en 2011 y 2013), pero estar aquí, subido con el mono rojo sería un sueño hecho realidad", agregó el piloto alemán.

Respecto a la temporada actual, en la que Ferrari no ha podido sumar ninguna victoria en trece carreras, Sebastian Vettel reconoció que no han sido suficientemente rápidos, pero dijo que no pierde la paciencia.

"Queremos luchar por el título, pero no hemos sido competitivos. Pasan muchas cosas en Maranello (donde se sitúan los talleres de Ferrari), están trabajando con ganas", dijo el piloto de Ferrari sobre el trabajo de la escudería.

Sebastian Vettel también contestó a preguntas acerca del incidente de la salida del Gran Premio de Bélgica, en el que su coche tocó con el de su compañero finlandés Kimi Raikkonen y el del holandés Max Verstappen (Red Bull), al que ambos pilotos recriminaron que condujera de forma demasiado agresiva e intentara pasar por donde no había espacio.

"No hay mucho de lo que hablar. Está claro lo que ocurrió, pensé que Kimi estaba en el interior, cuando me dí cuenta había tres coches, no contaba con que Max estuviera ahí. Al final teníamos tres coches y sin espacio, si hubiera visto a Max en el espejo y a Kimi hubiera dejado espacio", explicó Vettel.

Sin embargo, el tetracampeón mundial alemán, preguntado de forma específica sobre Verstappen, reclamó "respeto" al joven piloto holandés.

"Es una cuestión de respeto. Todos estamos aquí para competir, es algo que tenemos en común, igual nos llevamos bien o no, pero eso no es tan importante. Todos deberíamos tener respeto", finalizó./ EFE